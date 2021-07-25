Ватикан владеет более 5000 объектами по всему миру: Престол впервые показал недвижимость

Ватикан впервые опубликовал информацию о своей недвижимости, раскрыв, что ему принадлежит 5171 объект в Италии и за рубежом.

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что информация о недвижимости находилась в финансовом отчете 2020 года для Святого Престола и первом в истории бюджете Управления имуществом Апостольского престола (APSA). В целом Ватикан опубликовал более 50 страниц финансовой отчетности.

В частности, APSA показало, что обладает 4051 объектом недвижимости в Италии и 1120 — за границей, не считая посольств по всему миру.

В то же время только 14% всех итальянских объектов сдавали в аренду по рыночным ценам. Большинство недвижимости сдавали по сниженным ценам — например, служащим церкви.

Известно, что около 40% объектов были институциональными зданиями: школами, монастырями и больницами.

В свою очередь за рубежом Ватикан владеет недвижимостью, среди прочего, в дорогих районах Лондона, Женевы, Парижа и Лозанны.

Читайте также: Зеленский попросил Папу Римского помочь в урегулировании конфликта на Донбассе

Кроме того, в отдельном отчете для Святого Престола указывается, что в 2020 году у Ватикана был дефицит в 64,8 млн евро, а в 2019 году — 79,2 млн евро. Это касается бюджета на Центральную администрацию церкви (Курия), которая насчитывает 1,3 млрд членов, и Папу Римского. Город Ватикан (в том числе банки и музеи), имеет отдельный бюджет.

Чтобы восполнить прошлогодний дефицит для Святого Престола, из фонда пожертвований взяли примерно 50 млн евро на помощь Папе. В 2020 году ватиканские музеи работали с ограничениями, поэтому не принесли больших денег.

Как отмечается, публикация финансовых отчетов происходит незадолго до судебного процесса над 10 людьми, которых подозревают в хищении, отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Дело касается покупки Государственным секретариатом Святого Престола дома в Лондоне в 2014 году, что привело к потерям. После того, как дело получило огласку, в Ватикане отметили, что здание продадут.

Среди фигурантов дела — 73-летний кардинал Анджело Беччиу, которого в сентябре 2020 года уволил Папа Римский Франциск.

Ранее Папа Римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых браков.