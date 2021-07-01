Общество 1 час назад

Вболівальник вгадав результат матчу Нідерланди — Україна на сайті FAVBET та виграв авто

FAVBET продовжує другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем автівок. Відомий перший переможець

Вболівальник вгадав результат матчу Нідерланди — Україна на сайті FAVBET та виграв авто Вболівальник вгадав результат матчу Нідерланди — Україна на сайті FAVBET та виграв авто
PR-материал

Євро 2020 у розпалі. Закінчився груповий етап і на черзі плей-офф. Набирає оберти і промо-захід від FAVBET "Забивай голи — вигравай Jaguar XE", де кожен охочий може взяти участь в перегонах бомбардирів та позмагатися за автівки.

Першим переможцем став Анатолій з Полтави. Він вірно спрогнозував результат поєдинку Нідерланди — Україна більше двох забитих у грі. Прогноз став щасливим для Анатолія. Відомий шоумен та ведучий Тимур Мірошниченко у прямому ефірі витягнув з кошику саме його ігровий номер.

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Тепер він власник новенького Ford EcoSport.

Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап триватиме в період Євро 2020.

Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Заходь на сайт FAVBET та роби прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри з FAVBET.

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