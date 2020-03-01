Общество 20 минут назад

Вдова Стива Джобса решила оставить своих детей без наследства

Дети основателя корпорации Apple поддерживают такую позицию своей матери

Вдова Стива Джобса решила оставить своих детей без наследства Вдова Стива Джобса решила оставить своих детей без наследства
Фото: The Verge

Вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс заявила, что не планирует своим трем детям оставлять многомиллиардное наследство, которое ей досталось после смерти супруга, сообщает The New York Times.

По информации издания, Лорен Пауэлл Джобс, которая занимается благотворительностью, считает неправильным накопление баснословного состояния в руках одной семьи, как в свое время делали Рокфеллеры.

При этом, ее дети поддерживают такую позицию своей матери.

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По данным Bloomberg, состояние Лорен Пауэлл Джобс составляет около $24 млрд. Она находится на 38-ой строчке в рейтинге богатейших людей мира.

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В браке с Джобсом у нее трое детей — сын Рид, дочери Эрин и Ева.

Напомним, ранее глава крупнейшей в мире компании Apple Тим Кук пообещал все свое состояние отдать на благотворительность. Он намерен сделать это после того, как его 10-летний племянник отучится в колледже.

В 2010 году миллиардеры Уоррен Баффет и Билл Гейтс инициировали кампанию "Клятва дарения". Они призвали богатых людей дать обещание оставить как минимум половину своего состояния на благотворительность. Такую клятву дали основатель Facebook Марк Цукерберг, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, режиссер Джордж Лукас и другие. Есть в этой команде филантропов и один украинский миллиардер — Виктор Пинчук.

 

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