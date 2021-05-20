Политика 1 час назад

Вечеринки и схемы: в СМИ критикуют экс-министра инфраструктуры Криклия

Криклию приписывают также недекларирование доходов его гражданской жены

Вечеринки и схемы: в СМИ критикуют экс-министра инфраструктуры Криклия Вечеринки и схемы: в СМИ критикуют экс-министра инфраструктуры Криклия

После того как 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия, в СМИ проанализировали, чем запомнилось его пребывание на должности руководителя всей инфраструктуры Украины.

"Апостроф" напомнил о ряде скандалов, в которых был замешан экс-министр.

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В частности, издание пишет о том, что еще до избрания депутатом от "Слуги народа" и попадания в Кабмин Криклий руководил Главным сервисным центром МВД Украины и возглавлял рабочую группу по внедрению автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

"Стоит отметить, что Главный сервисный центр МВД занимался выдачей паспортов, водительских удостоверений, регистрацией и перерегистрацией транспортных средств. Владислав Криклий четыре года руководил одним из самых прибыльных направлений в системе МВД, которое одновременно считается одним из наиболее коррупционных", — пишет "Апостроф".

Криклию приписывают также недекларирование доходов его гражданской жены, выстраивание многочисленных коррупционных схем в отрасли, которое отпугнуло всех потенциальных инвесторов, участие в вечеринках сомнительного содержания.

Эти скандалы, как пишет издание, и послужили неформальным поводом для увольнения Криклия. А формальным поводом стала "неудовлетворительная работа министерства и "Укрзализныци".

"Экс-министру впору не раскидываться планами и не рассылать резюме в международные корпорации на должность консультанта по Восточной Европе, а начать искать хорошую адвокатскую компанию, ведь не исключено, что последствия его двухлетней деятельности на посту чиновника очень скоро могут обернуться для Криклия уголовными делами", — подытоживает издание.

Напомним, ранее Криклия обвиняли также в том, что он пытался навязать "Укравтодору" своих подрядчиков.

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