Ведущая платежная система Японии выходит на украинский рынок

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, НБУ согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

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По информации регулятора, международная карточная платежная система JCB Payment System будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

JCB Payment System стала пятой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

В Нацбанке отмечают, что это крупнейшая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира, которая занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

"Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нацбанк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Напомним, в 2020 году на украинском карточном рынке наблюдался активный переход украинцев на бесконтактные платежи и расчеты в интернете.

По данным Нацбанка, общее количество операций (безналичных и по получению наличности) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, 2020 года составляла 5 млрд 997,1 млн штук, а их сумма — 3 трлн 957,3 млрд грн.

Источник фото: Depositphotos.