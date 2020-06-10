Венедиктова может помочь Головачу вернуть 130 млн грн ущерба по сделке со следствием — СМИ

Сын бывшего экс-первого замглавы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача — Александр Головач — намерен через суд вернуть 130 млн грн, уплаченные в качестве возмещения ущерба государству в рамках сделки его отца со следствием по делу о незаконной выплате НДС в 2016 году.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на публикацию издания "РБК-Украина".

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По мнению журналистов, провести возврат средств Головачу может помочь окружение генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Издание напоминает, что о сделке Головача со следствием 15 февраля 2017 года объявил бывший тогда Генпрокурор Юрий Луценко. Головача арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд гривен. Задержали генерала еще раньше, в августе 2016-го, а во время обыска даже нашли бюст Януковича.

По словам Луценко, перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2016-го, тот не только признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки во главе с Януковичем и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки". Генпрокурор тогда подчеркнул, что показания Головача станут доказательной базой в будущем суде по осуждению Клименко.

Однако оказалось, что сын Головача, от имени которого происходило перечисление суммы ущерба, считает такой платеж неправомерным. 22 июня 2020 года Печерский районный суд г. Киева проведет слушания по гражданскому делу 757/66636/19-ц по иску Головача Александра Андреевича к Государственной казначейской службе, Офису генерального прокурора и Государственной налоговой службе Украины. Кроме 130 млн грн ущерба, Александр также хочет вернуть 11,7 млн грн "инфляционных".

Суть претензий Головача-младшего сводится к тому, что он не был стороной каких-либо сделок со следствием, в том числе и сделки от 22 декабря 2016 года. Также у него не было доверенности от отца на осуществление каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было. В исковом заявлении Головач-младший так и пишет: "130 млн грн были уплачены мной ошибочно".

Адвокатом, который подавал иск, является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года). Еще в 2018 году в медиа публиковались данные о том, что Кочан, пользуясь своими судейскими связями, якобы влиял на рассмотрение дел по рейдерскому захвату Андреем Головачем и его окружением сельскохозяйственных предприятий в Черниговской области.

Во-вторых, через других адвокатов Головачи могут быть связаны с одним из ключевых чиновников в окружении Генпрокурора Ирины Венедиктовой — и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым.

По информации издания, одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (уволился в ноябре 2019 года), который ранее работал в Харьковской области вместе с Пановым следователями конкретного первого отдела следственного управления. Черный фигурирует, например, как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина, наемного менеджера Головача-младшего.

Панов, по данным СМИ, в Офис генпрокурора мог попасть по протекции своего тестя — экс-топ-менеджера в компаниях беглого олигарха Сергея Курченко — видного когда-то харьковского милиционера Александра Семинога. Курченко и его структуры, как известно, также фигурируют в ряде уголовных производств о злоупотреблениях со стороны окружения Виктора Януковича.