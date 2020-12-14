Венедиктова вошла в группы прокуроров по трем делам, связанным с группой "Приват"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что вошла в состав групп прокуроров в трех уголовных производствах, связанных с неформальной финансово-промышленной группой "Приват", объединяющей активы, подконтрольные Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом она написала своей личной странице в Facebook.

"Слова не должны расходиться с делами. Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой "Приват". По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать. Уже сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. Мы нашли понимание с коллегами", — сообщила Венедиктова, не уточнив подробностей.

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По словам генпрокурора, уже намечены конкретные дальнейшие шаги в этом направлении, которые будут сделаны в ближайшее время.

Отметим, что до конца 2016 года Коломойскому и Боголюбову принадлежало крупнейшее финучреждение страны — Приватбанк, национализированный тогда из-за выявления многомиллиардного недостатка капитала вследствие, как утверждают украинские власти, широкомасштабных мошеннических схем, проводившихся до этого на протяжении многих лет.

Позже ставший государственным банк инициировал ряд судебных процессов в разных странах с целью возмещения ущерба, причиненного, как заявляется, его экс-владельцами.

Так, неделю назад на сторону Приватбанка встал израильский суд, решивший без долгих задержек рассматривать иск к Коломойскому о выводе из финучреждения 600 млн долларов.

В ноябре Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Приватбанка к компании Коломойского "Агротерминал", отсудив 1 млрд грн.

При этом Приватбанк пожаловался в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, обязавшего возвратить братьям Суркисам 350 млн долларов, которые лежали на депозите в этом банке во время его национализации.

Напомним также, что Венедиктова ранее лично вмешалась в другое громкое дело, которое также расследует НАБУ, — назначив саму себя в группу прокуроров по делу о взятке экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася за выдачу недостоверного заключения экспертизы в деле о завладении 81 млн грн при замене объекта строительства жилья для Национальной гвардии.