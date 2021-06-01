Верховная Рада предлагает предоставлять заробитчанам материальную помощь

1 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект №4669 о предоставлении денежной помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.
Как сообщает пресс-служба парламента, документ должен "стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на Родину" и получить денежную помощь на открытие собственного дела.
Как говорится в проекте закона, максимальный объем денежной помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов не превышает 150 тысяч грн.
Это в 2,5 раза выше действующего максимального размера единовременной выплаты по безработице для организации безработными предпринимательской деятельности.
В общей сложности для экономической реинтеграции мигрантов предусматривается 108 млн грн в год. Из них 50 млн грн предложено выделить из госбюджета в форме льготных кредитов для украинцев, которые имеют менее 10 лет страхового стажа.
Кроме этого, 58 млн грн планируют предоставить работникам на безвозвратной основе из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.
На такую помощь могут рассчитывать граждане Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет.
Ранее сообщалось, что в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину может достигнуть $13 млрд.
Напомним, 27 января на очередном заседании Кабинет министров одобрил проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину, направленный на поддержку их предпринимательской деятельности.