Политика и экономика 20 минут назад

Верховная Рада предлагает предоставлять заробитчанам материальную помощь

Закон должен "стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на Родину" и получить денежную помощь на открытие собственного дела

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

1 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики рекомендовал народным депутатам принять за основу законопроект №4669 о предоставлении денежной помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Как сообщает пресс-служба парламента, документ должен "стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на Родину" и получить денежную помощь на открытие собственного дела.

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Как говорится в проекте закона, максимальный объем денежной помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов не превышает 150 тысяч грн.

Это в 2,5 раза выше действующего максимального размера единовременной выплаты по безработице для организации безработными предпринимательской деятельности.

В общей сложности для экономической реинтеграции мигрантов предусматривается 108 млн грн в год. Из них 50 млн грн предложено выделить из госбюджета в форме льготных кредитов для украинцев, которые имеют менее 10 лет страхового стажа.

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Кроме этого, 58 млн грн планируют предоставить работникам на безвозвратной основе из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

На такую ​​помощь могут рассчитывать граждане Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину может достигнуть $13 млрд.

Напомним, 27 января на очередном заседании Кабинет министров одобрил проект закона о введении системы стимулирующих мер для граждан, которые работали за рубежом и вернулись в Украину, направленный на поддержку их предпринимательской деятельности.

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