Политика 1 час назад

Верховная Рада внеочередно соберется 13 июля по требованию Зеленского

На повестке дня — изменения в госбюджет и постановление о назначении местных выборов на 25 октября

Верховная Рада. Фото: prm.ua Верховная Рада. Фото: prm.ua
Верховная Рада. Фото: prm.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента 13 июля 2020 года.

Текст распоряжения изложен на сайте Рады.

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"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины... Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14:00 13 июля 2020 года...", — говорится в распоряжении.

Известно, что на повестке дня внеочередного заседания 13 июля — 14 вопросов.

Среди них — изменения в государственный бюджет, а также постановление о назначении даты местных выборов в Украине 25 октября.

Как сообщалось, соответствующее постановление было зарегистрировано 8 июля. Уже 9 июля его одобрил профильный комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что 13 июля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения президентских законопроектов.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу новый Избирательный кодекс. Он отменяет привычную для Украины смешанную избирательную систему, убирая фактор "мажоритарки". После вступления нормы в силу в стране останется пропорциальная система с открытыми списками — избиратель будет голосовать не только за политическую партию, но и за каждого конкретного кандидата от нее, тем самым определяя, кто окажется в проходной части списка. 

Тем не менее, финальной версии Кодекса пока нет — Верховная Рада нарабатывает правки в принятый ранее документ.

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