Политика 1 час назад

Верховный суд приостановил приговор генералу Назарову за гибель 49 военных в Луганске

Суд принял к рассмотрению поданную адвокатом кассационную жалобу

Виктор Назаров в статусе и.о. первого замначальника Генштаба, 2019 год. Фото: Минобороны Виктор Назаров в статусе и.о. первого замначальника Генштаба, 2019 год. Фото: Минобороны
Виктор Назаров в статусе и.о. первого замначальника Генштаба, 2019 год. Фото: Минобороны

Кассационный уголовный суд Верховного суда 23 декабря приостановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову, получившему семь лет тюрьмы за халатность, повлекшую гибель 49 украинских военных при падении сбитого боевиками "ЛНР" Ил-76 около аэропорта Луганска 14 июня 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Назарова Михаила Турика. По его словам, 11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор от 2017 года вступил в силу.

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Соответственно, в течение пары дней Назарова обязаны были взять под стражу и доставить в колонию для отбытия наказания.

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Однако адвокат подал кассационную жалобу, которую Верховный суд принял к рассмотрению, остановив исполнение приговора и соответствующее решение апелляционного суда.

Напомним, приговор Назарову в марте 2017 года вынес Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Он признал бездеятельность и служебную халатность в действиях бывшего начальника штаба АТО, не принявшего во внимание опасность операции с отправкой десанта в Луганск, аэропорт которого был заблокирован вооруженными представителями "ЛНР".

Отметим также, что спустя год после трагедии сообщалось, что суд удовлетворил 39 исков родственников погибших к Министерству обороны о возмещении морального ущерба на общую сумму 19,5 млн грн.

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