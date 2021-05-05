Происшествия 50 минут назад

Вертолет РФ нарушил границу Украины: в Госпогранслужбе объяснили, почему его не сбили

Сергей Дейнеко объяснил, почему Украина не сбивает российские вертолеты, нарушившие границу

Сергей Дейнеко. Фото: ГПСУ Сергей Дейнеко. Фото: ГПСУ
Сергей Дейнеко. Фото: ГПСУ

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко объяснил в интервью "РБК-Украина", почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.

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По его словам, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", — констатировал Дейнеко.

Он рассказал, что граница между Украиной и Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", — отметил глава ГПСУ.

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При этом Дейнеко добавил, что относительно того случая с вертолетом Украина направила письмо российским пограничникам.

Ранее Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины.

Напомним, в районе Сумской области 16 марта 2020 года российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины.

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