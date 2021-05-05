Вертолет РФ нарушил границу Украины: в Госпогранслужбе объяснили, почему его не сбили

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко объяснил в интервью "РБК-Украина", почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.

По его словам, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", — констатировал Дейнеко.

Он рассказал, что граница между Украиной и Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", — отметил глава ГПСУ.

При этом Дейнеко добавил, что относительно того случая с вертолетом Украина направила письмо российским пограничникам.

Ранее Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины.

Напомним, в районе Сумской области 16 марта 2020 года российский вертолет вторгся в воздушное пространство Украины.