Происшествия 1 час назад

Viber временно закрывает офис в Минске

На этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места

Офис Viber в Минске. Фото: kyky.org Офис Viber в Минске. Фото: kyky.org
Офис Viber в Минске. Фото: kyky.org

Руководство компании Viber решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников.

Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места, сообщила директор по глобальному развитию компании Rakuten, которая владеет Viber, Анна Знаменская, передает РБК.

Кратко и по делу в Telegram

По ее словам, на прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от белорусской команды, проверить, в безопасности ли они.

Она отметила, что на этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходят у различных провайдеров.

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Организации СМИ требуют от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

Также отмечалось, что в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.

Напомним, массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались задержаниями и избиениями, вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз якобы с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.

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