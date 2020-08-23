Viber временно закрывает офис в Минске

Руководство компании Viber решило на время закрыть офис из-за отсутствия интернета и возможности убедиться в безопасности сотрудников.

Команда работала удаленно, но на этой неделе ее часть вернулась на рабочие места, сообщила директор по глобальному развитию компании Rakuten, которая владеет Viber, Анна Знаменская, передает РБК.

По ее словам, на прошлой неделе в Беларуси не было интернета и было еще сложнее получить достоверную информацию от белорусской команды, проверить, в безопасности ли они.

Она отметила, что на этой неделе всего 20% от всех сотрудников начали возвращаться на свои рабочие места.

Ранее сообщалось, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходят у различных провайдеров.

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Организации СМИ требуют от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

Также отмечалось, что в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.

Напомним, массовые протесты в Беларуси, которые сопровождались задержаниями и избиениями, вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз якобы с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Часть белорусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.