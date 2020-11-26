Банки почали збільшувати ставки за депозитами: що відбувається і як це довго триватиме

Тенденцію на зниження ставок за банківськими депозитами, яка ішла вслід за зниженням облікової ставки НБУ — з 18 % станом на 15 березня 2019 року до 6% станом на сьогодні — перекроїли деякі банки, які почали піднімати проценти за строковими вкладами.

Так, зокрема, дохідність депозитів на 6, 9 і 12 місяців виросла на 0,5-1,5% річних у Альянс Банку. Розмістити вклад на півроку тепер тут можна під 11% річних, на рік — під 12,5% річних. На 1,5% річних збільшив відсотки за депозитами на 9 місяців банк Південний. Зараз складає 8,75% річних. На 0,25% річних підвищив ставки за гривневими депозитами банк Український капітал. Розмістити гроші тут можна на 6 місяців під 10,25% річних, на рік — під 11,25%.

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Втім, підвищення ставок за банківськими депозитами окремими фінустановами голова правління Кредитвест банку Ігор Тихонов не розглядає як нову тенденцію і пов'язує виключно із рішенням якихось локальних задач цими банками. Причин називає декілька.

"Наприклад, роздрібні банки можуть залучати додаткові ресурси напередодні сезонного підвищення купівельного попиту. І хоча карантин вихідного дня, та й вся пандемія, вносять істотні поправки в плани людей, кінець листопада і грудень все одно залишаться високим сезоном роздрібної торгівлі. А значить і кредитування", — зазначає він у коментарі Delo.ua.

Також Ігор Тихонов вважає, що підвищуватися ставки банками можуть, наприклад, і для виконання нормативів ліквідності в розрізі валют. При цьому зауважує: "Це не означає, що на ринку є проблеми з ресурсами, але при певній пропорції між валютними депозитами і вкладами в гривні банку може знадобитися додатковий ресурс в національній валюті".

"Ще один фактор, який має потенційний вплив — зниження частки строкових вкладів. З початку року їх частка впала з 61% до 53%. Хоча при цьому населення активно нарощувало вклади, відбувалося це в основному за рахунок залишків на рахунках. Цей фактор також може стимулювати деякі фінустанови утримувати або навіть підвищувати ставки за строковими вкладами", — каже Тихонов.

Тенденцію до збільшення обсягу депозитів до запитання та збільшення коштів на поточних карткових рахунках відзначають і в Ідея Банку попри те, що за статистикою, найбільший обсяг залучень там — депозити на строк 6 місяців.

"З огляду на невизначеність ситуації щодо розповсюдження коронавірусу, змінюється і клієнтська поведінка. Клієнти хочуть мати швидкий доступ до грошей та стають економніші. Зважаючи на таке скорочення щоденного іноді вимушеного споживання і турботи про майбутнє своє і своїх сімей, ми прогнозуємо, що клієнти частково продовжать зберігати кошти або на рахунках або на депозитах до запитання. Можливе певне уповільнення приросту депозитів у банках в передноворічний і святковий період, коли клієнти все-таки захочуть реалізувати необхідні чи відкладені в останні 9 місяців значні та вартісні для себе покупки", — розповідають Delo.ua в прес-службі Ідея Банку.

Про те, що в умовах пандемії і можливих економічних наслідків пов'язаних з нею, клієнти вибирають більш короткі періоди (на рік і менше) в коментарі Delo.ua розповідає також заступник голови правління Forward Bank Андрій Прусов. "Якщо розглядати минулі роки, то інтерес клієнтів до розміщення коштів на довгострокові депозити був значно вищим, ніж цьогоріч. Ступінь цього інтересу загалом залежить від економічної та політичної ситуації в країні. Чим вона більш стабільна, тим вищий попит. Наприклад, в минулі роки частка розміщення довгострокових депозитів у загальному обсязі розміщення досягала 20%", — каже він.

Разом з тим, підстав для підвищення ставок за депозитами наразі Андрій Прусов не бачить. "Ситуація з депозитами у Forward Bank стабільна. Відсоток повторних розміщень вкладів перевищує 75%, а частка гривневих депозитів на рік і більше, вже зросла до 50%", — зазначає банкір.

Факторами, які вплинули на поведінку клієнтів головний експерт управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Олена Тригуб також називає скорочення споживання, інфляційні і девальваційні очікування та невизначеність щодо власного здоров'я. "Саме через це населення намагається зберігати кошти "під рукою" і віддає перевагу депозитам до запитання ", — говорить вона.

За словами Олени Тригуб, сьогодні частка коштів до запитання у вітчизняній банківській системі досягла історичного максимуму, якщо брати динаміку цього показника за останні 15 років, і в структурі депозитного портфеля кошти до запитання становлять 48%.

Таким чином, в сьогоднішніх умовах невизначеності залучення банками грошей на строкові депозити під вищі проценти і збільшення їх в депозитному портфелі банку може в перспективі убезпечити їх від ризику одночасного зняття коштів великою кількістю вкладників.

Про те що висока ставка за строковими депозитами дає свій результат говорить досвід Кредобанку.

"Протягом останнього місяця все більше вкладників розміщають кошти з термінами 1 рік та більше року (до 50%) та 6 місяців (32%). Мотиватором такого розміщення є висока ставка банку на тривалі періоди (1 рік і більше), система бонусів , наявна у банку ( розміщення он-лайн або на пакеті) та бажання клієнта зафіксувати ставку на довгий період. На сьогодні ми спостерігаємо приріст портфелю депозитів як в національній валюті, так і в іноземній. Звичайно на фоні приросту коштів до запитання він суттєво менший, але разом з тим спостерігається позитивна динаміка щодо приросту протягом останніх місяців", — розповідає в коментарі Delo.ua директор департаменту роздрібних клієнтів АТ "Кредобанк" Орися Юзвишин.

Втім, підвищувати іще більше ставки за депозитами на даний момент, за словами Орисі Юзвишин, Кредобанк не планує, оскільки ставки банку за депозитами і так є одними з найвищих серед ТОП-20 банків України — 9% на річні вклади. "Щодо подальшої перспективи як приросту та структури розміщення вкладів — все залежатиме від макроекономічної ситуації в Україні, відносної стабільності національної валюти та збереження облікової ставки на існуючому рівні", — каже вона.

Про те, що переламати поки що існуючий тренд на зниження ставок в цілому по банківській системі найближчим часом зможе тільки підвищення облікової ставки НБУ говорить і Ігор Тихонов. "Втім, не думаю, що це станеться в грудні. Швидше за все переглядати параметр Нацбанк буде вже на початку наступного року", — зауважує банкір.

Зазначимо, при підготовці макропрогнозу на 2021-2023 роки Кабмін виходив з припущення, що облікова ставка НБУ на кінець 2020 року зросте до 6,5%, в кінці 2021 року — до 8%, в кінці 2022 року — знизиться до 7%, в кінці 2023 року — до 6,5%.

"Ставки за гривневими депозитами до кінця року продовжать знижуватися або залишаться на сьогоднішньому рівні. Причини всім відомі: зниження облікової ставки НБУ, надлишкова ліквідність банківської системи, яка продовжує рости в умовах низького попиту на кредитні продукти. Вкладники як і раніше будуть віддавати перевагу заощадженням у національній валюті через більш високу прибутковість", — прогнозує Андрій Прусов.

Про те, що банки зараз надліквідні, через що менше потребують залучення на депозити коштів населення говорять і в Ідея Банку. "При встановленні ставок за депозитами Ідея Банк завжди керується ринковою кон’юнктурою та потребами в залученні коштів під кредитування. В останні місяці спостерігається певне послаблення запитів на кредитування від населення, що цілком зрозуміло і очевидно з огляду на поточну епідеміологічну та пов’язану із нею економічну ситуацію", — зазначають у фінустанові.

Зважати на ринкову ситуацію та потребу банку у ресурсах у майбутньому обіцяють у ПриватБанку. Там нещодавно відсоткові ставки за вкладами на всі терміни були знижені на 0,5%. "На сьогодні ситуація із вкладами у ПриватБанку залишається стабільною, ми не лише не спостерігаємо тенденцію до збільшення кількості розірвання вкладів, а навпаки — відмічаємо зростання депозитного портфеля. При цьому не лише за строковими депозитами, а й за залишками на поточних рахунках", — констатують в коментарі Delo.ua у прес-службі ПриватБанку.

Попри це, за даними ПриватБанку, на сьогодні найпопулярнішими депозитними програмами у клієнтів залишаються вклади терміном на 3-6 місяців у гривні та на 1-3 місяці, якщо вклад розміщують у валюті.

Надія Михальчук, спеціально для Delo.ua