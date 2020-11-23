Visa и Mastercard из-за криптовалюты начали жестко контролировать эмитентов платежных карт

Крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard начали более строго относиться к потенциальным эмитентам карт, если их деятельность связана с цифровыми активами, сообщает The Block.

Как отмечает издание, в последнее время обе корпорации расширили сотрудничество с криптовалютными компаниями.

В частности, в июне процессинговый сервис Wirex получил статус лицензированного участника сети Mastercard, а к программе Fast Track от Visa за текущий год присоединились сразу несколько проектов.

В то же время, платежные гиганты требуют от потенциальных партнеров доказательств того, что используемые цифровые активы поступили из надежных источников.

По словам CEO банка Ziglu Марка Хипперсона, Mastercard потребовала от них информацию об идентификации пользователей, мониторинге транзакций и проверках на мошенничество и отмывание денег.

В свою очередь, глава Wirex Павел Матвеев заявил, что Visa отслеживает отдельные транзакции, чтобы убедиться в №легитимности их происхождения". Для этого корпорация пользуется инструментами фирм Chainalysis и Elliptic.

В Mastercard заявили, что платежная сеть руководствуется установленными в 2019 году принципами, согласно которым связанные с криптовалютами партнеры должны предоставлять подробную информацию об используемых ими методах противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

Напомним, в сентябре криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.