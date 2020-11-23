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Валюта 40 минут назад

Visa и Mastercard из-за криптовалюты начали жестко контролировать эмитентов платежных карт

Платежные гиганты требуют от потенциальных партнеров доказательств того, что используемые цифровые активы поступили из надежных источников

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard начали более строго относиться к потенциальным эмитентам карт, если их деятельность связана с цифровыми активами, сообщает The Block.

Как отмечает издание, в последнее время обе корпорации расширили сотрудничество с криптовалютными компаниями.

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В частности, в июне процессинговый сервис Wirex получил статус лицензированного участника сети Mastercard, а к программе Fast Track от Visa за текущий год присоединились сразу несколько проектов.

В то же время, платежные гиганты требуют от потенциальных партнеров доказательств того, что используемые цифровые активы поступили из надежных источников.

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По словам CEO банка Ziglu Марка Хипперсона, Mastercard потребовала от них информацию об идентификации пользователей, мониторинге транзакций и проверках на мошенничество и отмывание денег.

В свою очередь, глава Wirex Павел Матвеев заявил, что Visa отслеживает отдельные транзакции, чтобы убедиться в №легитимности их происхождения". Для этого корпорация пользуется инструментами фирм Chainalysis и Elliptic.

В Mastercard заявили, что платежная сеть руководствуется установленными в 2019 году принципами, согласно которым связанные с криптовалютами партнеры должны предоставлять подробную информацию об используемых ими методах противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

Напомним, в сентябре криптовалютная биржа Binance объявила о запуске криптоплатежной карты на территории Европейской экономической зоны.

Ранее сообщалось, что крупнейшая электронная платежная система PayPal позволит пользователям покупать, хранить и продавать криповалюту, а также расплачиваться ей с 26 млн продавцов.

 

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