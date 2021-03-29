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Валюта 50 минут назад

Visa решила добавить расчеты в криптовалюте

Руководство платежного гиганта планирует запустить возможность расчетов в USDC после тестирования и обсуждения инициативы с партнерами

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Одна из крупнейших в мире платежных систем Visa и криптовалютный сервис Crypto.com запустили пилотную программу по интеграции расчетов в стейблкоине USD Coin (USDC) от консорциума Centre.

Как говорится в пресс-релизе компании, проект работает на блокчейне Ethereum. Представители Visa отметили, что оно исключит необходимость конвертировать цифровой актив в фиат для выполнения транзакции, передает ForkLog.

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По информации издания, компания также сотрудничает с ориентированным на институциональных инвесторов криптобанком Anchorage.

Руководство платежного гиганта планирует запустить возможность расчетов в USDC после тестирования и обсуждения инициативы с партнерами.

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Visa уже осуществила первую транзакцию: Crypto.com отправил USDC на Ethereum-адрес платежного гиганта в Anchorage.

Ранее компания раскрыла подробности криптовалютной стратегии, включающей в себя биткоин, другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатом токены и стейблкоины.

Ранее сообщалось, что компания Visa планирует укрепить безопасность и расширить применение транзакций с использованием криптовалют.

Источник фото: Depositphotos.

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