Витренко изменил акты Кабмина для дискредитации набсовета "Укргидроэнерго" — эксперт

Юрий Витренко, находясь в должности исполняющего обязанности министра энергетики, собственноручно в авральном порядке готовил изменения в проекты актов Кабинета Министров, которые позволили признать работу наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" и ЧАО "Укргидроэнерго" неудовлетворительной.

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в блоге на Цензор.Нет.

Он рассказал, что проект распоряжения Кабинета Министров № 400 от 28 апреля 2021 года "Вопрос годового общего сбора частного акционерного общества "Укргидроэнерго", которым работа наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году признана неудовлетворительной, разрабатывало не Министерство энергетики, а Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В середине апреля Минэкономики направило этот проект на рассмотрение Министерства финансов, Минэнерго, Министерства цифровой трансформации, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Государственной аудиторской службы.

В первой редакции документа вообще не шла речь о признании неудовлетворительной работы наблюдательного совета или исполнительного органа "Укргидроэнерго", а лишь предлагалось утвердить финансовую отчетность компании, распределение ее чистой прибыли за 2020 год и размер годовых дивидендов.

И именно в такой редакции этот документ завизировали профильные директора департаментов Минэнерго, а Юрий Витренко 27 апреля направил в Минэкономики письмо со своей подписью о том, что Министерство энергетики рассмотрело проект распоряжения в указанной редакции и "согласовывает его без замечаний".

Но за сутки и.о. министра кардинально изменил мнение и утром 28 апреля начал готовить дополнения к письму, которое направил в Минэкономики накануне, в которых уже предлагает признать работу наблюдательного совета "Укргидроэнерго" неудовлетворительной.

"По словам осведомленных сотрудников Минэнерго, фактически этот документ он писал собственноручно, потому что директора департаментов министерства отказались визировать эти необоснованные дополнения, к тому же в авральном режиме", — пишет Дмитрий Марунич.

Новые предложения к проекту распоряжения правительства Юрий Витренко направил в Минэкономики в 11:03 28 апреля, за несколько часов до того, как правительство это решение утвердило.

"И каким-то странным образом эти предложения правительство мгновенно вносит в финальную редакцию своего распоряжения. При том, что на момент, когда Витренко посылал его в Минэкономики, уже начались заседания правительственного комитета, на которых рассматриваются проекты решений Кабмина. То есть реально проработать эти предложения не могли физически", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что если эта история дойдет до судов, то информация об отсутствии необходимых виз и способе внесения изменений в проект распоряжения станет безоговорочным аргументом о нарушениях при подготовке решений правительства.

По информации Дмитрия Марунича, в ситуации с "Нафтогазом" все происходило почти по такой же схеме: предварительное согласование проекта решения правительства со стороны Минэкономики без замечаний, а затем внезапное изменение позиции.