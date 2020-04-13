Владельцы криптовалют чаще всего тратят цифровые деньги на еду и одежду — исследование

Владельцы криптовалют чаще всего используют их для оплаты повседневных товаров, тогда как каждый третий из тех, кто к ним не имеет отношения, ассоциирует цифровые активы с покупкой оружия и наркотиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Visual Objects, сообщает ForkLog.

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Как отмечает издание, среди опрошенных 983 респондентов лишь у 157 был опыт покупки криптовалюты.

Статистики выяснили, что чаще всего их владельцы тратили цифровые активы на еду (38%), одежду (34%) и акции (29%). В то время как в покупке наркотиков и оружия признались 15% и 11% соответственно.

Подобные ответы контрастируют с представлениями тех, кто никогда не связывался с криптовалютами. Так, Visual Objects отметили, что в этой группе оказалось 30% тех, кто считает, что цифровые активы нужны только для покупки противозаконных товаров.

В консалтинговом агентстве также констатировали рост принятия криптовалют. Предыдущий опрос, проведенный в октябре, показал, что их владельцами было только 6,2% опрошенных против 16% в последнем исследовании.

Наиболее популярен у пользователей биткоин (70% ответов), далее в списке идут Ethereum (27%), Litecoin (LTC) — 20%, Dogecoin (DOGE) — 15% и Dash (DASH) — 14%.

Издание напоминает, что первой официальной покупкой за биткоины стала пицца — 22 мая 2010 года программист Ласло Хейниц приобрел две за 10 000 BTC.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года цена биткоина упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.