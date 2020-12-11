Происшествия 10 минут назад

Власти Азербайджана отменили военное положение в стране

В частности, военное положение в Азербайджане будет отменено с полночи 12 декабря

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Парламент Азербайджана одобрил отмену военного положения в стране.

Оно будет отменено с полночи 12 декабря, сообщает Report.

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Указано, что соответствующее решение азербайджанские парламентарии приняли на заседании в пятницу, 11 декабря.

Известно, что военное положение в Азербайджане было введено 27 сентября в связи с началом конфликта в Нагорном Карабахе. Оно было введено в ряде городов и районов страны.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября и продолжался до 9 ноября.

В ночь на 10 ноября между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано мирное соглашение.

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После подписания мирного соглашения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе в Карабахской войне.

Как отмечается, за время военного конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан потерял убитыми 2 783 человека. Пропавшими без вести считаются более 100 азербайджанских военных.

Сообщалось также, что Армения и Азербайджан до конца 2020 года проведут переговоры по уточнению государственной границы между странами.

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