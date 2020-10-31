Власти Германии вольют в бизнес еще 10 млрд евро во время локдауна

Немецкое правительство в ноябре планирует направить 10 млрд евро для поддержки бизнеса во время локдауна по коронавирусу.

Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем субботнем подкасте.

"Мы не оставим без помощи компании и предприятия, которые испытывают трудности вследствие нынешнего кризиса не по своей вине. Мы хотим помочь быстро и небюрократически", — пообещала глава правительства.

Указано, что по результатам совещания между федеральным и земельным правительствами 28 октября было принято решение о предоставлении очередной финансовый помощи в объеме до 10 млрд евро.

"Это выходит далеко за рамки уже существующих программ поддержки, а также включает сферы культуры", — пояснила Меркель.

Она также напомнила об успешных результатах предыдущих программ, которые обеспечили многочисленные рабочие места после весеннего локдауна.

Предполагается, что 4 ноября канцлер проконсультируется с ведущими ассоциациями работодателей и промышленности о том, как можно дополнительно смягчить последствия кризиса.

Также Меркель заверила, что федеральное правительство и в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы уменьшить бремя пандемии на экономику, а, следовательно, и на рабочие места.

В свою очередь министры финансов и экономики Олаф Щольц и Петер Альтмаер в совместном заявлении объяснили, что чрезвычайная, "невиданная раньше" экономическая помощь может быть профинансирована за счет имеющихся денег, предназначенных на программы помощи в рамках борьбы с коронавирусом.

При этом право на подачу заявок имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений. Экономическая помощь выплачивается однократно.

Известно, что сумма возмещения составляет 75% оборота в ноябре 2019 года для компаний, имеющих до 50 работников. Для компаний, основанных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года. Самозанятые лица имеют право использовать средние продажи за прошлый год как эталонную основу.

В то же время заинтересованным малым компаниям предоставляется дополнительная помощь посредством кредитных программ от банка KfW. Он должен помогать самозанятым людям и компаниям, имеющим до 10 работников. Компании могут подать заявку на получение быстрых займов KfW на сумму до 300 тысяч евро через собственные банки, в зависимости от доходов, достигнутых в 2019 году.

Причем федеральное правительство берет на себя весь риск и освобождает немецкие банки от ответственности.

Как отмечается, в Германии 30 октября был зафиксирован рекорд новых заражений COVID-19 с начала пандемии — 19 059. С понедельника, 2 ноября, и до конца месяца в Германии начинает функционировать частичный локдаун, который не коснется работы промышленности, основных магазинов и обучения в школах и детских садах.

Ранее в консорциуме Smart City Loop и Four Parx объявили, что положительное заключение технико-экономической экспертизы позволяет им приступить к реализации проекта строительства подземной грузовой транспортной системы Гамбурга (Германия).