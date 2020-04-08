Власти Киева ограничили движение по Крещатику

В Киеве с 7 апреля по 9 апреля, а также 11 апреля на улице Крещатик частично ограничили движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

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Указано, что на улице Крещатик сейчас продолжается текущий ремонт. Покрытие обновляют большими участками.

В частности, дорожники работают по всей длине улицы — от Европейской до Бессарабской площадей. Работы выполняют постепенно, чтобы уменьшить ограничения движения.

Напомним, на время карантина в условиях закрытия метро и ограничения транспорта, мэрия Киева разработала схему движения городского общественного наземного транспорта для отдельных категорий пассажиров на время противоэпидемических ограничений.

Ранее сообщалось, в Киеве с 7 марта по 31 мая на части улицы Пушкинской в связи с капитальным ремонтом будет перекрыто движение.

5 апреля пожар в подземном коллекторе на Крещатике обесточил около 80 домов в центре Киева и повредил кабельные сети "Укртелекома".