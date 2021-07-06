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60 минут назад

Власти Киева отсрочили введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля

Город решил с пониманием отнестись к медленному привыканию водителей к новым правилам и тарифам

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Власти Киева решили отсрочить введение штрафов за неоплату парковки до 16 июля, продлив разъяснительную работу с водителями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Киевгорадминистрации Константин Усов.

"С сегодняшнего дня и до 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за задержку оплаты парковки. Сотрудники инспекции ведут открытую разъяснительную кампанию", — написал он.

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По словам чиновника, "город понимает", что водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установку необходимых приложений и ориентацию в новой системе.

"Поэтому по поручению Виталия Кличко мы объявили двухнедельный период лояльности. Водители, которые не оплатили парковку, вместо постановления о нарушении получают вот такую ​​информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты", — отметил Усов.

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В справке указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно получить все необходимые подсказки.

"Справка также содержит призыв не давать кэш "черным" парковщикам... А еще там есть улыбка инспектора, потому что предупредить нарушения всегда приятнее, чем наказывать за его совершение", — добавил замглавы КГГА.

Напомним, что с 1 июля в Киеве ввели новые тарифы на парковку автомобилей. Так, в первой зоне, охватывающей центр города, час стоянки обойдется в 35 грн, во второй зоне — в прилегающих к центру района — это будет стоить 25 грн, при этом в спальных районах парковка будет стоить все те же 5 грн/час. Ранее же стоимость парковки в первых двух зонах составляла соответственно 10 и 7 грн/час.

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