Власти советуют должникам по коммуналке реструктуризировать долг и оформить субсидию

Министерство социальной политики отмечает, что согласно законодательству, субсидия на плату жилищно-коммунальных услуг может быть назначена гражданам даже в случае наличия задолженности, если заключить договор о реструктуризации этой задолженности.

Если же долг не был реструктуризирован, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

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В ведомстве указывают, что по вопросу заключения договора о реструктуризации потребителям следует обращаться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

При этом Минсоцполитики обращает внимание, что если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

"Таким образом, рекомендуем гражданам, которые имеют задолженность по оплате услуг и не могут без помощи государства платить платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии", — резюмировали в министерстве.

Отметим, что в июле долги украинцев за коммуналку в июле сократились на 3% до 64,43 млрд грн, а в августе — еще примерно на 2,4% до 62,91 млрд грн.