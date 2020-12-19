Политика 1 час назад

Власти США закрывают последние два консульства в России

Единственным дипломатическим представительством США в РФ после закрытия последних консульств будет посольство в Москве

Власти США закрывают последние два консульства в России Власти США закрывают последние два консульства в России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила о намерении закрыть два последних оставшихся американских консульства в России.

Об этом сообщает AP.

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В частности, Госдепартамент сообщил Конгрессу, что он навсегда закроет консульство во Владивостоке на Дальнем Востоке РФ и временно приостановит работу консульства в Екатеринбурге.

При этом в уведомлении, отправленном в Конгресс 10 декабря, говорится, что закрытие является "ответом на текущие кадровые проблемы представительства США в России в связи с введенным в 2017 году ограничением персонала миссии США".

Предполагается, что после закрытия единственным дипломатическим представительством США в России будет посольство в Москве.

Напомним, власти РФ распорядились о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США приказали закрыть российское консульство в Сиэтле в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании.

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Как сообщалось, 5 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

Ранее в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2".

Предполагается, что санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и ФРГ должны наложить мораторий.

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