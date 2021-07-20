Политика 20 минут назад

Власти Украины склоняют экс-прокурора Кулика выступить против Джулиани — Forensic News

Кеннет МакКаллион, поверенный, представляющий нескольких украинских клиентов в ходе расследования, сказал, что прокуратура внимательно изучила Кулика в рамках расследования Джулиани

Власти Украины склоняют экс-прокурора Кулика выступить против Джулиани — Forensic News Власти Украины склоняют экс-прокурора Кулика выступить против Джулиани — Forensic News

Прокуратура Нью-Йорка, расследующая дела Джулиани и союзных российскому Кремлю украинцев на выборах 2020 года, назвала украинского экс-прокурора Константина Кулика ключевой фигурой в своем расследовании и пытается получить от него свидетельства против Джулиани. 

Об этом сообщает американское судебное издание Forensic News 

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ForensicNewsсообщает, что в последние месяцы следователи в Нью-Йорке проявили пристальный интерес к Кулику, который был указан в апрельских документах об обысках Джулиани. По словам одного из лиц, причастных к этому делу, следователи хотят знать больше о любых потенциальных тайных встречах или соглашениях между Куликом и Джулиани или их окружении.

Кеннет МакКаллион, поверенный, представляющий нескольких украинских клиентов в ходе расследования, сказал, что прокуратура внимательно изучила Кулика в рамках расследования Джулиани.

"Я могу подтвердить, что прокуратура Южного округа Нью-Йорка (SDNY) расследует причастность Кулика к Джулиани и задает вопросы различным свидетелям об этой связи", — сказал МакКаллион в эксклюзивном интервью Forensic News.

МакКаллион также рассказал о текущей работе прокуратуры в SDNYпо построению их дела против Джулиани. По словам адвоката, прокуратура пыталась настроить против Джулиани различных украинских деятелей, в том числе и Кулика, которого украинское правительство, похоже, пытается заставить сотрудничать с SDNY.

"Есть и другие свидетели, которых я представлял, которые сотрудничали, но они не хотят, чтобы их личности разглашались. Однако я могу также подтвердить, что SDNYпытается заручиться показаниями Кулика против Джулиани и что украинское правительство поддерживает эти усилия. Не знаю, достигнута ли сделка с Куликом", — сообщил он.

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