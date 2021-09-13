Политика 1 час назад

Вместо слов "мы обеспокоены" нужны экономические и финансовые действия, — Данилов

При этом Секретарь СНБО исключает военное воздействие по причине того, что из-за этого может погибнуть большое количество мирного населения

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что власти США могли бы применять активные финансовые и экономические действия вместо выражения обеспокоенности в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Обещать и делать — это две разные вещи. Обещали нам очень много. Обещали, начиная с 1991 года и с 1994 года. Мы помним, что было обещание относительно Будапештского меморандума. Мы полагаемся прежде всего на себя и на своих настоящих партнеров. Мне очень приятно и я был очень удивлен, когда такое количество партнеров поддержала "Крымская платформу". Но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Нарушения прав человека, людей забирают в тюрьмы, людей оставляют возможности жить, их пытают. И вот это словосочетание "мы обеспокоены" сегодня, я считаю, слишком мало для того, чтобы все это продолжалось в современном мире", — сказал Данилов.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По его словам, вместо выражения обеспокоенности западные партнеры Украины должны были активно действовать в экономическом и финансовом плане.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это, во-первых, невозможно в современном мире. Для того, чтобы решить вопрос военным путем, надо понимать, что из-за этого будет погибать большое количество мирного населения. Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", — отметил Данилов.

Напомним, Данилов считает, что Украине следует перейти с кириллицы как алфавитной системы письма на латиницу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В СНБО решили заняться банкротством украинских банков
В СНБО решили заняться банкротством украинских банков
Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу — Данилов
Украине нужно перейти с кириллицы на латиницу — Данилов
Украинские агропредприятия атакуют хакеры — СНБО
Украинские агропредприятия атакуют хакеры — СНБО
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Каждый четвертый в группе риска: что делать, чтобы избежать инсульта

  3. Масштабное ДТП в Киеве: на Столичном шоссе столкнулись восемь авто (ФОТО)

  4. Для украинского бизнеса введут дополнительную отчетность

  5. В интернете выявили базу с 53 млн записями персональных данных жителей Украины

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...