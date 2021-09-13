Вместо слов "мы обеспокоены" нужны экономические и финансовые действия, — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что власти США могли бы применять активные финансовые и экономические действия вместо выражения обеспокоенности в ответ на российскую агрессию в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Обещать и делать — это две разные вещи. Обещали нам очень много. Обещали, начиная с 1991 года и с 1994 года. Мы помним, что было обещание относительно Будапештского меморандума. Мы полагаемся прежде всего на себя и на своих настоящих партнеров. Мне очень приятно и я был очень удивлен, когда такое количество партнеров поддержала "Крымская платформу". Но сейчас после этого должны быть действия. Вы видите, что сейчас происходит в Крыму. Нарушения прав человека, людей забирают в тюрьмы, людей оставляют возможности жить, их пытают. И вот это словосочетание "мы обеспокоены" сегодня, я считаю, слишком мало для того, чтобы все это продолжалось в современном мире", — сказал Данилов.

По его словам, вместо выражения обеспокоенности западные партнеры Украины должны были активно действовать в экономическом и финансовом плане.

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это, во-первых, невозможно в современном мире. Для того, чтобы решить вопрос военным путем, надо понимать, что из-за этого будет погибать большое количество мирного населения. Поверьте, наши ВСУ в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо иметь в виду, что мы не можем допустить, чтобы десятки, сотни тысяч людей погибли во время таких военных операций. Потому что у нас как раз есть понимание того, где эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться", — отметил Данилов.

Напомним, Данилов считает, что Украине следует перейти с кириллицы как алфавитной системы письма на латиницу.