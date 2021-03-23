Во Франции компанию IKEA обвинили в слежке за персоналом: начался суд

Во французском Версале 22 марта начался суд над представительством компании IKEA во Франции, а также 15 физическими лицами, среди которых — бывшее руководство компании и четверо сотрудников полиции, обвиняемых в создании системы слежения за работниками и профсоюзными деятелями.

Об этом сообщает RFI.

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В частности, компании IKEA France грозит до 3,75 млн евро штрафа, а некоторым обвиняемым — до 10 лет тюрьмы.

Подробности этого скандала впервые стали публично известны в 2012 году, после публикаций в сатирическом еженедельнике Le Canard Enchaîné и на сайте расследований Mediapart.

Как утверждает прокуратура Версаля, в ходе следствия была обнаружена "система слежки" — не только за сотрудниками IKEA, но и за кандидатами на трудоустройство. Утверждается, что эта система действовала по всей Франции.

В прессу, а также в прокуратуру была передана переписка между Жан-Франсуа Парисом, экс-директором по безопасности IKEA France, и Жан-Пьером Фуресом, главой частного сыскного агентства Eirpace.

По данным обвинения, Парис отправлял Фуресу фамилии, даты рождения и номера документов работников или кандидатов, а компания Фуреса выполняла "заказ", "пробивая" этих людей в закрытой полицейской базе через полицейских, четверо из которых также оказались на скамье подсудимых.

Благодаря этой системе IKEA исследовала их банковские счета и даже выясняла подробности их личной жизни.

По информации СМИ, система работала "в промышленных масштабах": например, 7 ноября 2008 года Фурес получил запрос, касающийся магазина IKEA в Руане, в котором было 203 фамилии.

Указано, что нарушения обнаружили в подавляющем большинстве из трех десятков французских магазинов, но перед судом предстанут экс-директора трех из них: в Франконвилле, Реймсе и Авиньоне, поскольку по другим делам истек срок исковой давности.

В свою очередь представитель компании IKEA Эмманюэль Дауд заявил, что речь идет, скорее, об "организационных недостатках" IKEA, а вовсе не об умышленном создании "системы слежки".

Напомним, 1 февраля в Киеве на территории ТРЦ Blockbuster Mall открылся первый офлайновый магазин известного шведского ритейлера мебели и товаров для дома IKEA.

Спустя 8 дней после запуска первого магазина IKEA в Украине в Instagram взломали официальный украинский аккаунт ритейлера.