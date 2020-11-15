Во Франции обороты ресторанного бизнеса рухнули на 95% — СМИ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 dо Франции активность ресторанного бизнеса упала на 95%.

Такие данные приводят представители отрасли, сообщает EuroNews. В частности, бары и кафе месяц назад второй раз за этот год получили новый приказ закрыться.

При этом, многие представители ресторанного бизнеса, кому удалось как-то пережить весенний карантин, заявили, что новый удар перенести не получится.

Как отмечает издание, на складах скапливаются цистерны напитков и ящики продуктов. Их владельцы вынуждены сокращать число работников — на некоторых хранилищах до 10%.

Единственными клиентами сейчас являются заведения, которые работают на вынос или на доставку.

В то же время, убытки несут также и продавцы книжной продукции, которые недоумевают, почему их товар считается опасным. В отличие от ресторанов, толпы клиентов в книжных не собираются, оборот этих магазинов и так невелик.

"Ноябрь обычно второй по прибыльности месяц. Так что для книжного магазинчика вроде моего, где прибыль и так крошечная, это уже катастрофа. А что будет в декабре, когда продажи обычно подскакивают — я думать даже не хочу", — рассказал продавец книг Маким Обен.

По информации EuroNews, крупнейшие современные литераторы Франции не в первый раз требуют снять запрет с книжных магазинов.

Так, 12 ноября они устроили акцию протеста на прогулочном кораблике на Сене. По их словам, предложение правительства переориентироваться на онлайн-деятельность не помогло. Во время весеннего карантина обороты книготорговцев упали на 85 — 90%.

Напомним, 11 ноября в правительственном квартале Киева представители ресторанного бизнеса и кинематографической отрасли устроили акцию протеста против введения карантина выходного дня или любого другого локдауна.