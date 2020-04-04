Во Франции беженец с ножом зарезал 2 человек и ранил еще 5

Во Франции 2 человека погибли и 5 получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке страны.

Об этом со ссылкой на местные власти и правоохранителей сообщает Le Monde.

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При этом среди раненых 2 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Указано, что мужчин совершил нападения 4 апреля утром в пекарне, табачном магазине и на улице. Вскоре его арестовали, пишет СМИ. В доме нападающего сейчас проводят обыски.

В то же время, по информации France Bleu, которое ссылается на свидетельства очевидцев, во время нападения мужчина кричал "Аллаху Акбар".

По данным издания, нападавшим оказался суданский беженец. Ему около 30 лет.

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