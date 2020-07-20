Страхование и финуслуги 40 минут назад

Во Франции топ-менеджерам страховых компаний запретили совмещать должности

Разделение ролей практикуется в большинстве крупных компаний

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Ведущие страховые компании Франции вынуждены будут разделить должностные роли председателя совета директоров и исполнительного директора, передает TRISTAR.com.ua.

Как сообщает финансовый регулятор Франции, разделение должностей значительно улучшит культуру корпоративного управления, а также снизит риски для клиентов, инвесторов и партнеров.

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Согласно комментарию Financial Times, инициатива, вероятно, имеет непосредственное отношение к главе перестраховочной компании SCOR Денису Кесслеру и главе страховой компании Covea Тьерри Дерезу.

По информации издания, немного раньше подобным образом были разделены топ-должности в компании Renault, продовольственной группе Danone и у поставщика аэрокосмической техники Safran.

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В заявлении французского финансового регулятора говорится, что разделение ролей является "практикой надлежащего управления, все более распространенной в крупных компаниях".

Подобная практика должна стать, по мнению регулятора, стандартом для листинговых компаний и крупных страховщиков.

Напомним, один из крупнейших страховых рынков — Лондонский Lloyd's — планирует возобновить работу штаб-квартиры 1 сентября с обязательством обеспечить безопасность сотрудников и клиентов.

Ранее сообщалось, что клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.

С начала года количество скачиваний приложения myUNIQA для iOS и Android составило 115 тысяч, при этом подавляющее большинство пользователей (87%) высоко оценили качество сервиса.

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