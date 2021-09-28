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Валюта 20 минут назад

Обманывали иностранных инвесторов: во Львове прикрыли сеть криптовалютных сall-центров

Дельцы предлагали желающим "зарабатывать" на "фондовом" и "криптовалютном" рынках

Один из офисов мошенников. Фото: СБУ Один из офисов мошенников. Фото: СБУ
Один из офисов мошенников. Фото: СБУ

Сотрудники по кибербезопасности СБУ выявили во Львове сеть нелегальных call-центров, которые занимались присвоением денег иностранных граждан под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах шесть подпольных сall-центров.

Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки.

Свои "инвестиции" клиенты должны были переводить на банковские счета и анонимные криптокошельки организаторов схемы. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень.

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В СБУ отмечают, что мошенники контактировали со своими клиентами через скрытые каналы IP-телефонии. Жертвами преступной схемы стали тысячи иностранных вкладчиков.

Напомним, что ранее в сентябре сотрудники спецслужбы пресекли деятельность двух подпольных call-центров в Сумской области, сотрудники которых выспрашивали у людей информацию об их банковских счетах.

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