Во Львовской области сгорел грузовик Минобороны: есть жертвы (ФОТО)

Во Львовской области сгорел автомобиль Министерства обороны Украины, в результате чего один боец Вооруженных сил Украины погиб, а еще один получил ожоги.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Указано, что пожар произошел в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131".

"26 апреля в 2:45 на диспетчерский пункт "службы 101" поступило сообщение о пожаре в городе Судовая Вишня по улице Станционная на грузовой платформе железнодорожного вокзала "Судовая Вишня" в грузовом автомобиле "ЗИЛ 131", который принадлежит Министерству обороны Украины. В результате пожара в автомобиле погиб человек, еще один получил ожоги", — говорится в сообщении.

Известно, что на место пожара направили спасателей. Прибыв на место возгорания, они обнаружили, что весь автомобиль был в огне.

"Во время ликвидации пожара спасатели достали из автомобиля мужчину 1967 года, который получил 60% ожогов тела, туловища, лица и рук 2-3 степени. Погасив огонь, пожарники нашли еще одного человека внутри автомобиля. Медики констатировали его смерть", — доложили в ГСЧС.

Как отмечается, пожар локализован в 3:14 и ликвидирован в 3:24 воскресенья, 26 апреля. Огонь уничтожил автомобиль, однако пожарным удалось спасти 2 соседние автомобили от возгорания и поражения. Всего к ликвидации ЧП были привлечены 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

На данный момент правоохранители устанавливают причины возникновения пожара.

Вскоре в пресс-службе 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ сообщили, что при пожаре грузовика Министерства обороны во Львовской области погиб старший солдат Юрий Горбик, а причиной возгорания стало короткое замыкание.

"Сегодня в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились двое военнослужащих. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела — за его жизнь борются врачи", — говорится в сообщении бригады в Facebook.

Там также проинформировали, что Горбик служил у них 3 года и не раз бывал на ротации в зоне проведения ООС на Донбассе.

"Он был настоящим специалистом, ответственным военнослужащим и товарищем с большой буквы. Нам его будет не хватать. Приносим искренние соболезнования и разделяем боль утраты с родными и близкими. Вечная память воину", — резюмировали в ВСУ.

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Напомним, 7 марта на Бориспольской окружной столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC. В результате аварии погибли 3 человека.