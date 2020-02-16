Во Львовской области в затонувшем автомобиле обнаружили 4 тела (ФОТО)

В селе Коты Яворивского района (Львовская область) из водоема вытащили автомобиль с телами четырех людей.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook.

По его словам, погибли жители села Коты и села Писоцкий, 1995, 1996, 1999 и 2000 годов рождения.

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"16 февраля в 08:00 в селе Коты Яворивского района Львовской области — обнаружили в водоеме автомобиль AUDI 80, а в автомобиле обнаружены тела четырех людей", — говорится в сообщении.

Ранее в городе Каменское Днепропетровской области 3 февраля около 12:40 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез учащихся городской школы №22 в бассейн.

Водитель автобуса, спускавшегося от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко, умер за рулем. Указано, что неуправляемое транспортное средство с детьми в салоне пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор строящегося "АТБ" на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, завалив фонарный столб.