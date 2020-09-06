Во время карантина украинцы предпочитают шопинг в небольших магазинах — исследование

На сегодняшний день, в условиях карантина, свыше четверти граждан Украины стараются проводить покупки в небольших магазинах, расположенных около дома, а 51% продолжат это делать даже после отмены всех ограничений.
Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса Mastercard, передает UBR.
В издании отмечают, что локальный бизнес после карантина может ожидать заметное оживление.
В частности, к настоящему времени Топ-10 перспективных направлений сформировался следующим образом:
– киоски овощей и фруктов;
– мясные магазины;
– магазины стройматериалов и товаров для дома;
– локальные кафе;
– небольшие магазины одежды;
– магазины сыра и других молочных продуктов;
– пекарни;
– рестораны "у дома";
– барбершопы и парикмахерские;
– магазины подарков и сувениров.
"Малый и средний бизнес в Украине составляет более 99% всего бизнес-сектора, и сейчас ему необходима поддержка. По нашим оценкам, мы видим, что сейчас активно растет интерес к локальному бизнесу во всем мире", — рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
Ранее сообщалось, что украинский ритейл в будущем будет ориентироваться на опыт стран, которые уже вышли из противокоронавирусного карантина, продолжит развивать онлайн-торговлю и при необходимости будет менять свою концепцию работы.