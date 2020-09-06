Общество 1 час назад

Во время карантина украинцы предпочитают шопинг в небольших магазинах — исследование

В июне этого года покупатели стали чаще выбирать товары от малого и среднего бизнеса, тем самым помогая им быстрее восстановиться после карантина

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На сегодняшний день, в условиях карантина, свыше четверти граждан Украины стараются проводить покупки в небольших магазинах, расположенных около дома, а 51% продолжат это делать даже после отмены всех ограничений.

Об этом свидетельствуют результаты июньского опроса Mastercard, передает UBR.

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В издании отмечают, что локальный бизнес после карантина может ожидать заметное оживление.

В частности, к настоящему времени Топ-10 перспективных направлений сформировался следующим образом:

– киоски овощей и фруктов;

– мясные магазины;

– магазины стройматериалов и товаров для дома;

– локальные кафе;

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– небольшие магазины одежды;

– магазины сыра и других молочных продуктов;

– пекарни;

– рестораны "у дома";

– барбершопы и парикмахерские;

– магазины подарков и сувениров.

"Малый и средний бизнес в Украине составляет более 99% всего бизнес-сектора, и сейчас ему необходима поддержка. По нашим оценкам, мы видим, что сейчас активно растет интерес к локальному бизнесу во всем мире", — рассказала генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Ранее сообщалось, что украинский ритейл в будущем будет ориентироваться на опыт стран, которые уже вышли из противокоронавирусного карантина, продолжит развивать онлайн-торговлю и при необходимости будет менять свою концепцию работы. 

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