Вода по часам: в Крыму ввели самый жесткий этап ограничений на подачу воды

В оккупированном Россией Крыму 7 сентября начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Отныне питьевую воду будут подавать по часам, сообщает "Крым.Реалии".

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Указано, что жесткие ограничения начались в Симферополе, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Теперь питьевую воду на аннексированном полуострове можно будет набрать с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

Местные "власти" ожидают снижения потребления воды до 100 тысяч кубометров в сутки вместо 160 тысяч кубометров.

Ранее в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. В частности, выводы организации основываются на анализе свыше 3000 судебных документов.

Также сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения в Крым.

Напомним, после оккупации Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.

Тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Также тогда новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль чуть ли не в первом своем заявлении на посту выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

В конце июля нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет. По его словам, этот тезис придумала российская пропаганда в своих целях.