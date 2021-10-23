Военная помощь от США: в Украину прибыли "Джавелины"

В Украину прибыла партия дополнительной международной помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Это последняя, третья партия помощи для нужд Вооруженных Сил Украины от Правительства США в рамках договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре этого года.

Помощь на общую сумму 60 млн долларов, предоставлена дополнительно к утвержденным ранее 250 млн долларов и включает в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, в частности противотанковые системы "Джавелин", медицинское оборудование.

Первые две партии груза прибыли в Украину 10 и 18 октября.

Отмечается, что получение военной помощи стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита Президента Владимира Зеленского в США.

Госконцерн "Укроборонпром" сообщил, что подписал во время визита Зеленского в США три соглашения с местными оборонными компаниями на 2,5 млрд долларов.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине.