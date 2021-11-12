Происшествия 40 минут назад

Война на Донбассе: погибли двое украинских десантников

Военные подорвались на неизвестном устройстве

Свеча. Фото: pixabay.com Свеча. Фото: pixabay.com
Свеча. Фото: pixabay.com

При выполнении боевого задания на Донбассе погибли подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев. Об этом сообщается в Facebook 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства", — говорится в сообщении.

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Как информирует пресс-центр штаба ООС, военнослужащие получили смертельные ранения в результате подрыва на неизвестном вражеском устройстве.

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Боевики произвели также обстрелы позиций ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что, по данным западных наблюдателей, Россия стягивает войска к границе с Украиной.

При этом в Кремле признали, что РФ не в состоянии помешать сближению Украины и НАТО. А в Альянсе подчеркивают - Киев находится на пути к достижению членства.

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