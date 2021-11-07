Война на Донбассе: в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и двое ранены

Сегодня, 7 ноября, российско-террористические войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, два раза — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Так, у Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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В районе населенного пункта Гнутово наемники вели обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и с беспилотного летательного аппарата.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и вели обстрел осколочными гранатами ВОГ-17. Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

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В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов. В направлении Песок обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По информации ООС, в результате нарушения режима прекращения огня российскими наемниками на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб и двое получили ранения.

Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение.

"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских действий один военнослужащий смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине, которую назовет "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).