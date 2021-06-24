ВОЗ разрешила вакцинировать подростков препаратом Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков. Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

В частности, Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу о том, что эта вакцина пригодна для использования детям в возрасте 12 лет и старше. Ее можно использовать для вакцинации детей, находящихся в группе риска, говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения придерживались мнения, что дети и подростки, как правило, болеют в более легкой форме в сравнении со взрослыми. Поэтому, если они не входят в группу риска по состоянию здоровья, прививать их нужно не так срочно.

Более того, в ВОЗ отмечали, что для определения общих рекомендаций относительно вакцинации детей необходимы дополнительные исследования. В настоящее время проводятся испытания вакцин, которые могут быть использованы для прививок детям.

Всего ВОЗ одобрила использование шести вакцин разных производителей:

AstraZeneca/Oxford vaccine

Johnson and Johnson

Moderna

Pfizer/BionTech

Sinopharm

Sinovac.

Напомним, что в Украине запускают массовую вакцинацию против COVID-19 бизнеса, у которого в штате более 50 человек, желающих привиться.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, прививать работников компаний планируют вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. При этом желающих среди украинских предприятий достаточно: по состоянию на 21 июня 2021 года в МОЗ зарегистрировали 1447 заявок, всего на 216 893 человека.