Общество 20 минут назад

ВОЗ разрешила вакцинировать подростков препаратом Pfizer

На сегодняшний день испытание вакцин, которые могут быть использованы для детей, продолжается

ВОЗ одобрила использоание вакцины Pfizer для подростков. Фото: Getty Images ВОЗ одобрила использоание вакцины Pfizer для подростков. Фото: Getty Images
ВОЗ одобрила использоание вакцины Pfizer для подростков. Фото: Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации относительно прививок от COVID-19 для подростков. Так, в организации признали, что детей в возрасте 12-15 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer/BionTech.

В частности, Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу о том, что эта вакцина пригодна для использования детям в возрасте 12 лет и старше.  Ее можно использовать для вакцинации детей, находящихся в группе риска, говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения придерживались мнения, что дети и подростки, как правило, болеют в более легкой форме в сравнении со взрослыми. Поэтому, если они не входят в группу риска по состоянию здоровья, прививать их нужно не так срочно.

Более того, в ВОЗ отмечали, что для определения общих рекомендаций относительно вакцинации детей необходимы дополнительные исследования. В настоящее время проводятся испытания вакцин, которые могут быть использованы для прививок детям.

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Всего ВОЗ одобрила использование шести вакцин разных производителей:

  • AstraZeneca/Oxford vaccine
  • Johnson and Johnson
  • Moderna
  • Pfizer/BionTech
  • Sinopharm
  • Sinovac.

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Напомним, что в Украине запускают массовую вакцинацию против COVID-19 бизнеса, у которого в штате более 50 человек, желающих привиться. 

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, прививать работников компаний планируют вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. При этом желающих среди украинских предприятий достаточно: по состоянию на 21 июня 2021 года в МОЗ зарегистрировали 1447 заявок, всего на 216 893 человека.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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