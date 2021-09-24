Общество 1 час назад

ВОЗ рекомендует лечить Covid-19 антителами: кому это поможет

Комбинацию двух антител рекомендуют особым группам пациентов

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует проводить лечение антителами. Однако не всем: комбинация двух антител (казиривимаб и имдевимаб) предназначена для пациентов из группы высокого риска госпитализации и для тяжелобольных пациентов, у которых нет собственных, естественных антител к covid-19. Об этом говорит действующее руководство ВОЗ по коронавирусу, передает Eurekalert

Рекомендация использовать антитела для лечения пациентов с нетяжелым Covid-19, которые подвергаются риску госпитализации, основана на новых данных трех испытаний. Они пока не прошли экспертную проверку, однако показывают, что казиривимаб и имдевимаб могут снижать риск госпитализации и продолжительность симптомов у лиц с высоким риском тяжелой формы. Среди таких — непривитые, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом. 

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Вторая рекомендация — лечить с помощью казиривимаба и имдевимаба людей с тяжелой или критической формой коронавирусной болезни, но без собственного иммунного ответа — основана на данных исследования RECOVERY. Согласно его данным, казиривимаб и имдевимаб, вероятно, снижают смертность и необходимость искусственной вентиляции легких у пациентов без иммунного ответа. 

Отдельно указано, что для всех других пациентов любые преимущества этого лечения антителами значительными не будут. 

Казиривимаб и имдевимаб — это моноклональные антитела, которые, если используются вместе, обладают способностью связываться со спайковым белком SARS-CoV-2 и тем самым нейтрализуют способность вируса инфицировать клетки.

Также в ВОЗ признали финансовые и ресурсные последствия нового лечения. Так, необходимы быстрые серологические тесты, чтобы выявлять пациентов без иммунного ответа на коронавирус. Лечение должно проводиться внутривенно, с использованием специального оборудования. За пациентами необходимо следить во избежание аллергических реакций. 

Обновленное руководство дополняет предыдущие рекомендации по использованию блокаторов рецепторов интерлейкина-6 и системных кортикостероидов для пациентов с тяжелым или критическим заболеванием COVID-19; и против использования ивермектина и гидроксихлорохина у пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 24 сентября 2021 года зафиксировано 9058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей — 849, медработников — 137, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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