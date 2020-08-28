Врачи клиники "Шарите" рассказали о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается тяжелым. Политик по-прежнему находится в искусственной коме, однако его жизнь вне опасности, а симптомы криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Тем не менее, делать долгосрочные прогнозы врачи не берутся.

Об этом сообщают врачи клиники "Шарите" в Берлине, куда Навальный был доставлен из России, передает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексей Навальный, который с прошлых выходных проходит лечение в Берлинской университетской больнице "Шарите", находится в стабильном состоянии. Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, однако серьезная опасность его жизни не угрожает. Как и ранее, нельзя прогнозировать долгосрочные последствия отравления пациента", — говорится в сообщении.

Напомним, что врачи клиники "Шарите" сообщили, что в организме Алексея Навального обнаружены вещества из группы ингибиторов холинэстеразы, что, по мнению медиков, вызвало интоксикацию. Конкретное вещество не было установлено, поэтому были назначены дополнительные исследования широкого спектра. Действие отравляющего вещества, то есть подавление выработки холинэстеразы в организме, подтверждено многократно в независимых лабораториях.

В настоящее время Навальный получает антидот — атропин. Исход заболевания остается неопределенным, и, по утверждению медиков, долгосрочные последствия, в особенности в области нервной системы, в настоящий момент времени не могут быть полностью исключены.

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. По данным "Медузы", политик возвращался из Сибири, куда летал, чтобы поддержать своих сторонников, собирающихся участвовать в местных выборах, и, по некоторым сведеньям, для съемок расследования про местных депутатов от провластной "Единой России".

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, которая летела вместе с Навальным, он сказал ей, что плохо себя чувствует и попросил салфетку — у него была испарина. После этого он отошел в туалет, где и потерял сознание. Позднее в сети было опубликовано видео еще одного пассажира этого рейса, на котором слышно, что Навальный громко кричит (видео 18+).

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а Навального забрала скорая помощь. Политик был госпитализирован в токсикологический центр Больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1) Омска. Позднее стало известно, что он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром 22 августа Навальный был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине.