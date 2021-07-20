Политика 1 час назад

"Все объекты "Большой стройки"-2021 должны быть закончены в срок", — Тимошенко

Кирилл Тимошенко добавил, что 28 знаковых объектов "Большой стройки" готовы более чем на 80% к 30-летию независимости в каждом регионе, но нескольким областям нужно ускоряться

"Все объекты "Большой стройки"-2021 должны быть закончены в срок", — Тимошенко "Все объекты "Большой стройки"-2021 должны быть закончены в срок", — Тимошенко

В 2021 году должен быть завершен 741 объект программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по всей стране. Во время селекторного совещания заместитель главы ОП, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко отметил, что в отношении ни одного объекта сроки сдачи меняться не будут. Об этом сообщается на сайте президента.

"Он поставил задачу ускорить состояние реализации на тех объектах, где не объявлены или продолжаются торги, не подписаны договоры, не начаты строительно-монтажные работы", — говорится в сообщении.

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Кирилл Тимошенко добавил, что 28 знаковых объектов "Большой стройки" готовы более чем на 80% к 30-летию независимости в каждом регионе, но нескольким областям нужно ускоряться.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко также попросил глав областей в ближайшие дни предоставить данные по максимум двум наиболее приоритетным объектам со стопроцентной готовностью проектно-сметной документации и экспертизой, с актуальной стоимостью работ, материалов и услуг, и подготовить документы для объявления тендеров. Речь идет о программе "Большая реставрация", которая является составляющей "Большой стройки".

Ткаченко также напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в госбюджет и направила 1 млрд грн на ремонтно-реставрационные работы памятников культурного наследия национального значения, находящихся в коммунальной собственности.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года в рамках "Большой стройки" планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия — замков, крепостей, музеев и так далее. На 2021 год предусмотрено выделить 2 миллиарда гривен на реализацию программы.

Ранне мы сообщали, что на Днепропетровщине в рамках "Большой стройки" заканчивается строительство "решетиловской" трассы, которая позволит сократить время езды из Киева в Днепр на 2,5 часа.

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