"Всем работать": в мэрии Полтавы решили игнорировать оранжевую зону карантина

Полтава не будет закрывать заведения торговли, сферы обслуживания и спортклубы из-за оранжевой зоны карантина по коронавирусу.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота в Facebook.

При этом секретарь городского совета уверен — чиновники, которые принимают решение о закрытии предприятий, оторваны от реалий и вместо защиты людей уничтожают малый и средний бизнес.

Утром в понедельник, 5 октября, Шамота записал видеообращение к полтавским предпринимателям, в котором напоминает, что город отныне вошел в оранжевую зону.

Вместе с тем руководитель Полтавы призывает представителей малого и среднего бизнеса и перевозчиков не менять графики работы — мол, люди должны иметь возможность работать и зарабатывать, чтобы прокормить свои семьи.

"Коммуналка сама себя не оплатит также", — подчеркнул он.

Также в видеоролике секретарь городского совета отметил, что, закрывая людей на карантин, государство не предлагает взамен ни предпринимателям, ни людям, которые могут потерять работу, никаких компенсаций.

Городской бюджет, который продолжает терять деньги, также помощи от Кабмина не получил, утверждает Шамота.

"Мы открываем горячую линию бесплатной правовой помощи. Если на вас составили протокол за нарушение карантина, звоните по телефону 099 481 85 70 — наши профессиональные юристы помогут вам обжаловать его в суде", — призвал временный мэр Полтавы.

"Надо признать, что коронавирусная инфекция сегодня распространяется, независимо от того, работают учреждения торговли и обслуживания или нет — поэтому государство должно делать акцент на своевременной диагностике и лечении заболевших, а не сажать малый и средний бизнес под домашний арест. Ограничения в транспорте также не облегчают условия для работы людей — теряют и перевозчики, и городской бюджет, и люди, которые не могут добраться до работы. Призываю всех работать в обычном режиме...", — написал Шамота на своей странице в Facebook.