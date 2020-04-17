Введение пошлин на импорт полиэтилена и ПВХ противоречит национальным интересам — СМИ

В ближайшие дни в рамках специального расследования, инициированного ООО "Карпатнефтехим" (Калуш, Ивано-Франковская обл.), могут быть введены предварительные меры в виде ввозной пошлины на полиэтилен и поливинилхлорид (ПВХ).

Аналитики усматривают в этих действиях не что иное, как попытку ООО "Карпатнефтехим" закрыть импорт полиэтилена и ПВХ в ущерб национальным интересам, сообщает ИА "Украинские новости".

Представители калушского предприятия подтверждают, что получают максимальную поддержку со стороны Министерства экономического развития и торговли, а процесс в целом складывается в пользу жалобщика. Расследование движется чрезвычайно ускоренными темпами.

Как сообщил источник, со стороны МЭРТ есть подтверждение готовности защищать ООО "Карпатнефтехим" комплексно. Попытки подорвать позицию ООО "Карпатнефтехим" были купированы очень своевременными запросами со стороны МЭРТ в адрес конкурентов. В самом МЭРТ не скрывают, что запросы действительно были разосланы с некоторым опережением, несмотря на жалобы участников о нарушении их интересов.

На рынке все чаще звучат призывы в адрес МЭРТ воздержаться от административного передела рынка.

Другие участники рынка уверены: в случае применения каких-либо защитных мер в отношении импорта полиэтилена или ПВХ экономика сразу нескольких отраслей окажется под угрозой. Речь идет о производителях полиэтиленовой пленки, ПВХ труб, обоев, пластиковых окон, кабельной продукции и т.п.

По мнению участников рынка, в заявлении ООО "Карпатнефтехим" содержится более двадцати спорных тезисов.

Важной проблемой они видят отсутствие на ООО "Карпатнефтехим" производства значительной части продукции, которая попала под расследование МЭРТ (что обозначено в неконфиденциальных версиях замечаний других участников рынка). Данная позиция нашла понимание в МЭРТ, однако, по мнению участников расследования, объединение совершенно различных товаров (например, бакалейных пакетов и труб, строительных профилей) в одну группу не представляется возможным.

Кроме того, из 75 иностранных компаний, упомянутых в заявлении ООО "Карпатнефтехим" в качестве производителей полиэтилена, на самом деле таковыми являются лишь 27; а из 33 заявленных производителей ПВХ таковым являются лишь 18.

ООО "Карпатнефтехим" в материалах дела неоднократно ссылается на сокращение объемов производства и продажи товаров. Но при более детальном рассмотрении ситуации оказывается, что указанные предприятием периоды сокращения объемов имеют сезонный характер и характерны для всей отрасли. Кроме того, существенное сокращение объемов производства также было вызвано пожаром, произошедшем на предприятии в январе 2019 года вследствие нарушения техники безопасности.

По мнению аналитиков, крупный производитель в лице ООО "Карпатнефтехим" не может получать безусловную поддержку государства в ущерб позициям смежных отраслей.

СПРАВКА

ООО "Карпатнефтехим" — одно из крупнейших и наиболее хорошо технически оснащенных нефтехимических предприятий Восточной Европы. До 2017 года предприятие принадлежало группе "Лукойл" (РФ). В феврале 2017 года российский "Лукойл" провел сделку по продаже 100% доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежал завод. До 50% акций приобрела компания Techinservice LTD (Великобритания). В интервью "Украинской правде" Игорь Коломойский подтвердил, что владеет "Техинсервисом" вместе с народным депутатом от "Народного фронта" Андреем Иванчуком. Долей более 50% в "Карпатнафтохиме" владеет Ильхам Мамедов (многолетний функционер группы компаний "Лукойл" в Украине). По информации ряда источников, продажа "Лукойлом" компании "Карпатнефтехим" имела формальный характер: фактическим владельцем предприятия по-прежнему остается российский "Лукойл". ООО "Карпатнефтехим" закупает сырье в РФ, получая на него государственные дотации со стороны Украины, которые закреплены законодательно.