Интервенции Нацбанка стабилизировали курс гривни. Но аналитики уверены — это ненадолго

Возникший на межбанковском валютном рынке ажиотаж после того как курс доллара вышел за отметку 28 грн/доллар 15 сентября удалось немного "притушить" НБУ — во второй половине дня регулятор своими интервенциями смог стабилизировать ситуацию и курс на отметке 28,1 гривен за доллар.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой долларов без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту. На этой неделе регулятору приходится уже продавать валюту, чтоб рост курса доллара не превратился в неконтролируемую девальвацию. С продажей валюты регулятор вмешался в торги при достижении уровней 28,15/28,17 грн/доллар", — отмечают в ОТП Банке.

С точки зрения руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, вчерашний ажиотажный спрос 16 сентября все еще подогревает рынок.

"Если продавцы не будут уверенны, что курс стабилизируется на достигнутых уровнях, они будут придерживать валюту от продажи. А покупатели, у которых горят сроки по оплате импорта, и спекулянты будут давить на гривну", — говорит он в комментарии Delo.ua.

По информации ОТП Банка, тренд рынка сегодня снова сменился — происходит коррекция вверх: 28,125/28,140 грн/доллар.

В целом, аналитик считает, что фон для гривны остается негативным. "Результаты размещения ОВГЗ, как и ожидалось, слабые. Бюджет, с рекордным 6% дефицитом раскритикован. Кроме того, Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг Приватбанка, ограничения зарплат для членов наблюдательных советов и правления, а также зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления, и нецелевое использование средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Очевидно, что на МВФ ориентируются и другие кредиторы, поэтому такие заявления весьма негативны для гривни", — говорит Шевчишин.

Отметим, 15 сентября Минфин предлагал к покупке на аукционе гривневые ОВГЗ на 224 и на 686 дней, а также долларовые ОВГЗ на 400 дней. От размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет удалось привлечь 2 млрд гривен, от 2-летних — 894 млн. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-годовым гривневым бумагам снизилась до 10,43% (+29,6 п).

Долларовые ОВГЗ привлекли в госбюджет 112 млн долларов. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной — 3,5%.

В целом, во итогам аукционов ОВГЗ 15 сентября Минфин привлек в госбюджет 6,025 млрд грн в эквиваленте. На предыдущем аукционе 8 сентября Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен.

В то же время, в НБУ считают, что ослабление курса гривны окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых пересчитывается по официальному курсу НБУ. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Кроме того, в условиях плавающего обменного курса гривны, ослабление курса гривны к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей", — отметил он.

В то же время Данилишин подчеркнул, что в случае необходимости НБУ обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения на рынке.

Само падение курса гривни глава совета НБУ объясняет так: "В последние дни лета на межбанковском рынке увеличился спрос на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях „форвард", что может свидетельствовать о усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии covid-19 и возможности внедрения новых ограничений экономической активности в Украине".

Тем временем, в среду, 16 сентября, по сравнению со вторником, 15 сентября НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 5 копеек — с 28,0003 грн/доллар до 28,0556 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 16 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,0556 грн;

✅ 1 евро — 33,3441 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,9682 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,2001 грн.

На межбанковском валютном рынке в среду, 16 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению со вторником в покупке и в продаже не изменился. Вчера межбанк закрылся курсом 28,09/28,11 грн за доллар. Сегодня открылся на таком же уровне –28,09/28,11 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 3 копейки. 16 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,29/33,31 грн за евро. 15 сентября межбанк закрылся курсом 33,32/33,34 грн за евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,10 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,15 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу 28,00 грн/доллар, продавали по курсу 28,04 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 10 копеек, в продаже — на 11 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,18/33,27 грн/евро. Во вторник утром евро покупали и продавали дешевле на 8 копеек. Курс был 33,10/33,19 грн/евро.

По прогнозам Шевчишина, курс гривны в ближайшее время, вероятно, попытается закрепиться вблизи отметки 28 гривен за доллар, где и будет косолидироваться с колебаниями +\10 копеек. Если же Нацбанк будет бездействовать, гривня будет девальвировать.