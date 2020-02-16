Вымогали деньги у предпринимателей: в Киеве задержали лидера преступной организации

В Киеве правоохранители в воскресенье, 16 февраля, провели спецоперацию по задержанию мужчины, которого запорожские правоохранители 6 лет назад объявили в международный розыск.

Ему инкриминируют совершение правонарушений сразу по шести статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что задержанный 6 лет скрывался от правоохранительных органов.

"Мужчина, 1975 года рождения, подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей, а также в сокрытии ее деятельности. Также задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления", — говорится в сообщении.

Как отмечается, 12 января 2018 года следственный судья Орджоникидзевского районного суда города Запорожья вынес постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь, как ожидается, задержанного доставят для проведения следственных действий в город Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных сразу шести статьями Уголовного кодекса:

- создание преступной организации;

- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;

- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

- вымогательство;

- незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия;

- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Наибольшая санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, 8 февраля в селе Нижние Ворота Закарпатской области полиция задержала семерых членов преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.