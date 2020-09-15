Выше 28 грн/доллар: психологический рубеж пройден

14 сентября регулятор отпустил курс гривны за предельную черту 28 грн/доллар — на межбанковские торги с продажей доллара, которая могла бы откатить курс назад, он так и не вышел.

Тем временем, новость о том, что Министерство финансов заложило в проект госбюджета на 2021 год курс гривны на уровне 29,1 грн/доллар, задала психологический ориентир участникам рынка валют. В случае, если НБУ и во вторник не выйдет на межбанк выкупать гривну, курс национальной валюты может просесть еще больше.

Влияние на рынок валют будет иметь и проводимый сегодня Минфином аукцион по размещению ОВГЗ. На продажу выставлены гривневые ОВГЗ на 224 и на 686 дней, а также долларовые ОВГЗ на 400 дней.

Исходя из того, что на предыдущем аукционе, 8 сентября, Минфин пошел на увеличение доходности "длинных" облигаций со сроком обращения в 30 месяцев (889 дней) на 46 базисных пунктов — до 10,46%, инвесторы ожидают роста доходности по гривневым ценным бумагам и сегодня.

В то же время, во вторник, 15 сентября, по сравнению с понедельником, 14 сентября НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 копеек — с 27,9003 грн/доллар до 28,0003 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 15 сентября:

✅ 1 доллар США — 28,0003 грн;

✅ 1 евро — 33,2476 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,885 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,0168 грн.

На межбанковском валютном рынке во вторник, 15 сентября курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с понедельником вырос в покупке и в продаже на 1 копейку. В первый банковский день этой недели межбанк закрылся курсом 27,98/28,00 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне 27,99/28,01 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 5 копеек. 15 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 33,28/33,30 грн за евро. 14 сентября межбанк закрылся курсом 33,23/33,25 грн за евро.

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На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,00 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,04 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 27,93 грн/доллар, продавали по курсу 27,98 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 7 копеек, в продаже — на 6 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,10/33,19 грн/евро. В понедельник утром евро покупали дешевле на 15 копеек, продавали — дешевле на 17 копеек. Курс был 32,95/33,02 грн/евро.