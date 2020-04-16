Вышла в свет автобиографическая книга о Филе Жебровской

Книга "Визионер" о Филе Жебровской, владелице крупнейшей украинской фармацевтической компании "Фармак", вышла в свет в апреле в издательском доме "Бурда". Об этом сообщили в пресс-службе фармкомпании.

Автобиография рассказывает о жизни человека, сумевшего вывести из кризиса советское предприятие и превратить его в современное европейское производство.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сквозь призму личности читатель сможет узнать историю целой эпохи в развитии Украины в период после Второй мировой войны и до сегодняшнего дня", — говорится в сообщении.

В подготовке мемуаров использовано интервью с родными и близкими Фили Жебровской, а также фотографии из семейного архива и фотобанка "Фармак".

"Написание этой книги стало сюрпризом для меня. Идея принадлежит моим коллегам, и я благодарна за их труд. Без участия моих семьи и друзей не получилось бы такого памятного подарка, который, конечно, войдет в историю не только семьи Жебривских, но и завода "Фармак" и, в какой-то степени, фармотрасли Украины. Будущее не может существовать без прошлого. Наши потомки должны знать историю своей семьи, страны и, хорошо бы, историю предприятия, где ты работаешь. Для меня семья и "Фармак" — неразделимые вещи. Наши судьбы переплетены, поэтому и история у нас общая. Я надеюсь, что читатели смогут почувствовать то, что чувствовала я, когда принимала те или иные решения в своей жизни, и увидят цели, которые я ставила и ставлю перед собой и "Фармак", — отметила Филя Жебровская.

Тираж книги — 2000 экземпляров. Они поступят в библиотеки, партнерам, коллегам и друзьям Фили Жебровской. Свободная продажа издания не запланирована.

Авторами книги стали руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева и журналист издательского дома "Бурда" Юля Слинько.

"Эта книга не только о человеке, изменившем ход истории одного конкретного предприятия. Эта книга о людях и целой эпохе. Она показывает развитие отрасли в различные периоды независимости Украины. На примере "Фармак" можно проследить ход истории и вместе с главной героиней книги пережить яркие жизненные моменты. Я постаралась ответить на вопрос, как хрупкой женщине из провинции удалось возглавить крупное предприятие и вывести его в лидеры отрасли", — отметила Елена Зубарева.