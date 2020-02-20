Высший антикорсуд обязал завести дело на Нефьодова

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом говорится в решении суда от 11 февраля.

В частности, в НАБУ 23 января было подано заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с главой таможни Украины Максимом Нефьодовым.

Согласно решению, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

"В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 40 млн грн", — говорится в документе.

В свою очередь Максим Нефьодов в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.

"Вижу, что вообще никакого компромата не могут нарыть на меня контрабандисты. Остаются им только видео с моими танцами и классические черные информповоды. Вот кто-то написал кляузу, которую НАБУ отказалось принимать из-за явной фейковости, а потом через суд обязал внести в ЕРДР. Теперь это "новость", — добавил руководитель таможни.

Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявлял в интервью Delo.ua, что против него и членов его команды ведется черная пиар компания.