Политика и экономика 1 час назад

Высший антикорсуд обязал завести дело на Нефьодова

Уголовное производство в отношении руководителя таможни должно открыть НАБУ

Высший антикорсуд обязал завести дело на Нефьодова Высший антикорсуд обязал завести дело на Нефьодова
Максим Нефьодов. Фото: epravda.com.ua

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом говорится в решении суда от 11 февраля.

В частности, в НАБУ 23 января было подано заявление о возможном правонарушении группы лиц во главе с главой таможни Украины Максимом Нефьодовым.

Кратко и по делу в Telegram

Согласно решению, группа лиц якобы систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

"В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 40 млн грн", — говорится в документе.

В свою очередь Максим Нефьодов в комментарии РБК-Украина заявил, что это "дело" инициировано его недоброжелателями.

"Вижу, что вообще никакого компромата не могут нарыть на меня контрабандисты. Остаются им только видео с моими танцами и классические черные информповоды. Вот кто-то написал кляузу, которую НАБУ отказалось принимать из-за явной фейковости, а потом через суд обязал внести в ЕРДР. Теперь это "новость", — добавил руководитель таможни.

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Ранее глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявлял в интервью Delo.ua, что против него и членов его команды ведется черная пиар компания.

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