Общество 30 минут назад

Выставочный центр "Левобережный" хотят превратить в госпиталь для больных COVID-19

Данное решение будет приниматься в случае резкого увеличения количества инфицированных

Выставочный центр "Левобережный" хотят превратить в госпиталь для больных COVID-19 Выставочный центр "Левобережный" хотят превратить в госпиталь для больных COVID-19
Фото: Википедия

Киевская городская государственная администрация рассматривает помещение международного выставочного центра на "Левобережной" под госпиталь для больных COVID-19. Об этом в комментарии ТСН сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Однако, отметил он, решение будет приниматься в случае резкого увеличения количества инфицированных. Три года назад именно в этом помещении состоялось "Евровидение".

В то же время, по словам мэра столицы, в Киеве есть еще шесть баз в медучреждениях, готовых принять больных коронавирусом киевлян.

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