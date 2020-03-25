Выставочный центр "Левобережный" хотят превратить в госпиталь для больных COVID-19

Киевская городская государственная администрация рассматривает помещение международного выставочного центра на "Левобережной" под госпиталь для больных COVID-19. Об этом в комментарии ТСН сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Однако, отметил он, решение будет приниматься в случае резкого увеличения количества инфицированных. Три года назад именно в этом помещении состоялось "Евровидение".

В то же время, по словам мэра столицы, в Киеве есть еще шесть баз в медучреждениях, готовых принять больных коронавирусом киевлян.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее Министерство охраны здоровья Украины потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.