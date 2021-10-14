Instagram-страницу Консульства РФ в Харькове взломали — нардеп

Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове поздравило украинцев с Днем защитников и защитниц, а также раскритиковало нынешнюю политику России и Путина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Парламентарий не говорит открыто, что страница взломана, однако намекает, что к этому причастны украинские спецслужбы.

"Поздравлять без подарков нехорошо, потому вдобавок на странице Генконсульства выложили поименный список агентов ФСБ! Страница настоящая, можете на сайте консульства проверить. Судя по всему, наши спецслужбы обладают хорошим чувством юмора. Хорошо, когда хоть кто-то помог россиянам "прозреть", потом и до самих дойдет", — написал нардеп.

В свою очередь, в посольстве РФ заявили, что аккаунт Консульства РФ в Харькове был взломан, передает "РИА Новости".

"Имел место взлом", — сообщили в посольстве РФ. Там рассказали, что доступ к аккаунту восстанавливают.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будет отмечаться 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине.

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.